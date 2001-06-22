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Куклу Barbie выпустили в новой версии. Видео

Куклу Barbie выпустили в новой версии. ВидеоПроизводители куклы Barbie выпустили ее новую версию

Компания Mattel, выпускающая Barbie, создала новый имидж для всемирно известной куклы. Новую Barbie авторы выпустили в образе робототехника, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Куклу одели в джинсовую куртку, так же у нее есть очки и личный робот. С помощью нее, производители хотят вдохновить на изучение программирования девочек со всего мира.

Стоит отметить, что Mattel выпускает своих куколок с 1959 года. Первая Барби сошла с конвеера в США, но со временем игрушка завоевала популярность среди девочек во многих странах.

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За свою долгую "жизнь" Барби сменила более двухста профессий, среди которых были разработчик видеоигр, астронавт и даже президент.

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 Теги: кукла Барби, игрушки

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Сегодня, 11:35 » Автор: Татьяна Ларина
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