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Куклу Barbie выпустили в новой версии. Видео
Производители куклы Barbie выпустили ее новую версию
Компания Mattel, выпускающая Barbie, создала новый имидж для всемирно известной куклы. Новую Barbie авторы выпустили в образе робототехника, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Куклу одели в джинсовую куртку, так же у нее есть очки и личный робот. С помощью нее, производители хотят вдохновить на изучение программирования девочек со всего мира.
Стоит отметить, что Mattel выпускает своих куколок с 1959 года. Первая Барби сошла с конвеера в США, но со временем игрушка завоевала популярность среди девочек во многих странах.
Читайте также: Куклу Барби в хиджабе посвятили американской спортсменке
За свою долгую "жизнь" Барби сменила более двухста профессий, среди которых были разработчик видеоигр, астронавт и даже президент.
Компания Mattel, выпускающая Barbie, создала новый имидж для всемирно известной куклы. Новую Barbie авторы выпустили в образе робототехника, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Куклу одели в джинсовую куртку, так же у нее есть очки и личный робот. С помощью нее, производители хотят вдохновить на изучение программирования девочек со всего мира.
Стоит отметить, что Mattel выпускает своих куколок с 1959 года. Первая Барби сошла с конвеера в США, но со временем игрушка завоевала популярность среди девочек во многих странах.
Читайте также: Куклу Барби в хиджабе посвятили американской спортсменке
За свою долгую "жизнь" Барби сменила более двухста профессий, среди которых были разработчик видеоигр, астронавт и даже президент.
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