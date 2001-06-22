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В Калифорнии испекли необычную пиццу. Видео

В Калифорнии испекли необычную пиццу. ВидеоРесторанчик в Калифорнии подаёт "радужную" пиццу

Чем только не удивляют шеф-повара посетителей кафе и ресторанов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное

Так в одном калифорнийском городе готовят «Магическую пиццу» с разноцветным люминесцентным блеском.

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Блюдо заказывают и стар и млад.

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 Теги: Калифорния, пицца

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Сегодня, 15:00 » Автор: Татьяна Ларина
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