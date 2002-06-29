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Из-за ливня дороги Ивано-Франковска превратились в реки. Видео

Из-за ливня дороги Ивано-Франковска превратились в реки. Видео Видео с улицы города опубликовали на YouTube.

В результате сильного ливня улицы Ивано-Франковска затопило. Видео непогоды и затопленных улиц публикуют в соцсетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на firtka.if.ua.

К примеру на улице Вовчинецкой в районе поликлиники №4 дорога превратилась в полноводную реку.

Однако это не помешало любителям фотосессий.

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Некоторые думают как пройти-проехать, а кто-то выбирает позу для новой фотографии.

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 Теги: Ивано-Франковск, ливень, улицы

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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