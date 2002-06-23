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Черновцы накрыл мощный ливень. Видео

Черновцы накрыл мощный ливень. ВидеоЗатоплено более 20 улиц

Сильный ливень в Черновцах прошел вечером 28 июня. В результате непогоды подтоплено более 20 улиц, а значительная часть города осталась без электроснабжения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE

Подтопленными оказались более 20 улиц города, в частности, Гагарина, Главная, Галицкий Шлях и Комарова.

В результате ливня без электроснабжения остается район Садгора, где сгорела подстанция, а также жилые дома на улицах Кошевого, Халтурина, Космодемьянской, Жасминной и Шевченко.

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"В связи с погодными условиями Управления патрульной полиции в Черновицкой области работает в усиленном режиме. Патрульные полицейские имеют средства для того, чтобы помочь в любой ситуации: к примеру - "вызволить" машину или "подкурить" аккумулятор", - написал в Facebook руководитель патрульной полиции области Артур Шкроб.

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 Теги: Черновцы, ливень

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Сегодня, 11:12 » Автор: Татьяна Ларина
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