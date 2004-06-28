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Шесть женщин подняли внедорожник, спасая мужчину. Видео

Шесть женщин подняли внедорожник, спасая мужчину. ВидеоШесть воспитательниц детсада приподняли внедорожник, который наехал на мужчину

Шесть воспитательниц китайского детского сада ринулись на помощь попавшему под колеса внедорожника мужчине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Журналіст

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел в уезде Гуань, провинция Хэбэй, когда 50-летний мужчина переходил дорогу неподалеку от детского сада. Он разговаривал по телефону и не заметил приближающийся внедорожник, водитель не успел среагировать и наехал колесом на ногу китайца.

Шесть воспитательниц, увидевшие происшествие, мгновенно бросились на помощь: они приподняли автомобиль с помощью водителя меньше чем за 20 секунд после аварии. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными переломами ноги.

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Директор детского сада поблагодарил своих сотрудниц за героизм. «Я горжусь, что у меня работают такие добросердечные воспитатели. Они показывают отличный пример подрастающему поколению», — отметил он.

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 Теги: женщины, внедорожник

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Сегодня, 10:33 » Автор: Татьяна Ларина
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