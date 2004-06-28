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Под Запорожьем в результате непогоды у домов снесило крыши. Видео

Под Запорожьем в результате непогоды у домов снесило крыши. ВидеоПод Запорожьем дома лишились крыш вследствие непогоды.

В селе Веселом дождь и шквальный ветер принес много проблем местным жителям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.zp.ua

Порывы ветра достигали такой силы, что на домах сносило крыши.

Во дворах повалило деревья и заборы.

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Видео того, что происходило в селе вчерашним вечером, опубликовал местный житель Роман Романюк.

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 Теги: Запорожье, непогода

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Сегодня, 15:09 » Автор: Татьяна Ларина
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