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На западной Украине поезд загорелся на ходу. Видео
На месте работали бойцы ГСЧС и бригады скорой помощи.
Инцидент произошел в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В городе Коломыя Ивано-Франковской области загорелся пригородный поезд. Пассажиры спасались от дыма и огня, выпрыгивая из окон.
Инцидент произошел на переезде в районе улиц Галицкий путь - Коломыйская.
"С поезда шел черный дым. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей - все спасались, как могли", - говоорится в сообщении.
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Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Инцидент произошел в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В городе Коломыя Ивано-Франковской области загорелся пригородный поезд. Пассажиры спасались от дыма и огня, выпрыгивая из окон.
Инцидент произошел на переезде в районе улиц Галицкий путь - Коломыйская.
"С поезда шел черный дым. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей - все спасались, как могли", - говоорится в сообщении.
Читайте также: В Черкассах на полном ходу загорелся поезд: кадры с места ЧП. Видео
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
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