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На западной Украине поезд загорелся на ходу. Видео

На западной Украине поезд загорелся на ходу. ВидеоНа месте работали бойцы ГСЧС и бригады скорой помощи.

Инцидент произошел в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В городе Коломыя Ивано-Франковской области загорелся пригородный поезд. Пассажиры спасались от дыма и огня, выпрыгивая из окон.

Инцидент произошел на переезде в районе улиц Галицкий путь - Коломыйская.

"С поезда шел черный дым. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей - все спасались, как могли", - говоорится в сообщении.

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Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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 Теги: Видео, Украина, поезд

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Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
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