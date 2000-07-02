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Россию накрыло крупным градом. Видео

Россию накрыло крупным градом. ВидеоПовреждения получили около двух тысяч домов.

В Краснодарском крае (Российская Федерация), где ранее видели яркий метеорит, в субботу, 30 июня, прошел мощный град.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Сообщается, что градом, который имел размеры с куриное яйцо, а в некоторых случаях – размером с кулак маленького ребенка, оказались разбиты окна, крыши домов. Как передают местные СМИ, от града повреждения получили около двух тысяч домов.

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Нескольких жителей даже пришлось эвакуировать.



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 Теги: Видео, град, Россия

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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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