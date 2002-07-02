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В Киеве ярко отметили день рождения Harley Davidson. Видео

В Киеве ярко отметили день рождения Harley Davidson. Видео Даже дождь не испортил праздник.

В Киеве отметили день рождения знаменитой марки мотоциклов Harley Davidson. «Имениннику» исполнилось целых 115 лет, и в честь праздника брутальные байкеры проехались по улицам города и устроили яркую вечеринку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Ни дождь, ни ветер не напугали суровых парней на «железных конях». Под играющие из динамиков рок-хиты они проехались по столице от магазина Harley-Davidson (проспект Победы, 67) до Софийской площади. Информатор был участником массового заезда и ощутил на себе весь драйв.

Дождь в некотором смысле сделал обстановку еще более «горячей»: на мероприятии красиво дефилировали модели в коротких шортах и мокрых от ливня костюмах. Конечной остановкой стал ТЦ «Парковый», где участники веселились до позднего вечера.

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В общем, атмосфера была незабываемой и очень впечатляющей: рев моторов, красивые мотоциклы, не менее красивые девушки и мужчины в косухах — крутая байкерская тусовка удалась!

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 Теги: Harley Davidson, день рождения

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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