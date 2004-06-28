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Раздел: Видеоновости  
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Под Киевом в Днепре видели медуз. Видео

Под Киевом в Днепре видели медуз. ВидеоМедузу посадили в банку.

Возле Киева в Днепре выловили нетипичных для реки обитателей – медуз, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Видео с ними разместил у себя на странице в Facebook житель Вышгорода Юрий Вознюк. "Поймана в Днепре", - написал он.

Выловленных медуз посадили в банку, после чего отпустили обратно в водоем.

Пользователи в сети удивились данному улову. "Дожились", "Ничего себе", "Скоро акул будем ловить", - прокомментировали они.

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Юзеры также отметили, что такие же медузы водятся в Киевском море.

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 Теги: Киевская область, медуза

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Сегодня, 13:06 » Автор: Анна Мартынова
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