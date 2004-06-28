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Под Киевом в Днепре видели медуз. Видео
Медузу посадили в банку.
Возле Киева в Днепре выловили нетипичных для реки обитателей – медуз, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Видео с ними разместил у себя на странице в Facebook житель Вышгорода Юрий Вознюк. "Поймана в Днепре", - написал он.
Выловленных медуз посадили в банку, после чего отпустили обратно в водоем.
Пользователи в сети удивились данному улову. "Дожились", "Ничего себе", "Скоро акул будем ловить", - прокомментировали они.
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Юзеры также отметили, что такие же медузы водятся в Киевском море.
Возле Киева в Днепре выловили нетипичных для реки обитателей – медуз, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Видео с ними разместил у себя на странице в Facebook житель Вышгорода Юрий Вознюк. "Поймана в Днепре", - написал он.
Выловленных медуз посадили в банку, после чего отпустили обратно в водоем.
Пользователи в сети удивились данному улову. "Дожились", "Ничего себе", "Скоро акул будем ловить", - прокомментировали они.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Юзеры также отметили, что такие же медузы водятся в Киевском море.
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