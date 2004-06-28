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Под Киевом в Днепре видели медуз. Видео

Под Киевом в Днепре видели медуз. Видео

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Ученые показали жуткую арктическую медузу. Видео Она способна выживать в суровых условиях, но лишь по достижении "взрослого" возраста.