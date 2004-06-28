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Нападение акулы на женщину попало на камеру. Видео

Нападение акулы на женщину попало на камеру. ВидеоЖенщина едва не лишилась пальца.

В Австралии акула напала на женщину, которая кормила ее с рук. Хищная рыба схватила ее за палец и стащила с кормы яхты, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"Это произошло так быстро. Все, на чем я могла сосредоточиться - на том, что моего пальца больше нет. Она зажала его, и, казалось, что раздробит кость", - рассказала 34-летняя пострадавшая Мелисса Браннинг.

Инцидент произошел в отдаленной бухте Дюгон, которая известна, как место с множеством акул и крокодилов. При этом, ржавая акула-нянька, которая и укусила женщину, известна как миролюбивое существо, которое может атаковать лишь ощущая угрозу. Но в этот раз силы укуса за счет многочисленных зубов и крепких челюстей было достаточно, чтобы повредить туристке кость.

"Я выбралась и начала говорить, что лишилась пальца, я даже не могла посмотреть на руку, потому что думала, что его уже нет. Я думала, что если увижу это, то буду в шоке", - рассказывает Браннинг.

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К счастью, палец женщины остался на месте, и сама она в результате инцидента относительно не пострадала. Теперь Браннинг признает, что попытка покормить акул была ошибкой, и предостерегает других от подобных поступков.

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 Теги: акула, нападение

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Сегодня, 16:27 » Автор: Анна Мартынова
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