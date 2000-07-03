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Земфира снова выбрала не тот флаг. Видео

Земфира снова выбрала не тот флаг. Видео Певица достала флаг РФ на выступлении в Белоруссии.

Российская рок-певица, композитор и автор песен Земфира на концерте в Минске развернула флаг России, чем возмутила украинцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, на странице пользователя Анны Филимоновой в Facebook появился пост-возмущение.

"Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами "Мы вышли из группы на чемпионате мира". Кто "мы" бл*ть? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Мазафака, она вплела поздравления сборной в свои песни. Господи, мы уже поняли, что ты болеешь. Но мы как бы на музыку твою приехали", - возмутилась Анна.

Пользователи сети оставляют возмущенные комментарии под постом.

Напомним, что в 2015 году во время концерта в Тбилиси Земфира развернула украинский флаг. Певица некоторое время размахивала им, после чего привязала к стойке микрофона.

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Спустя год на концерте в Вильнюсе (Литва) певица в нецензурных выражениях отреагировала на украинские флаги, которые зрители подняли в зале. "Я жительница России, мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас, бл…ь (уберите флаг)", - заявила тогда Земфира.

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 Теги: Земфира, флаг, Россия

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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