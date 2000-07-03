Раздел: Видеоновости
Земфира снова выбрала не тот флаг. Видео
Певица достала флаг РФ на выступлении в Белоруссии.
Российская рок-певица, композитор и автор песен Земфира на концерте в Минске развернула флаг России, чем возмутила украинцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, на странице пользователя Анны Филимоновой в Facebook появился пост-возмущение.
"Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами "Мы вышли из группы на чемпионате мира". Кто "мы" бл*ть? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Мазафака, она вплела поздравления сборной в свои песни. Господи, мы уже поняли, что ты болеешь. Но мы как бы на музыку твою приехали", - возмутилась Анна.
Пользователи сети оставляют возмущенные комментарии под постом.
Напомним, что в 2015 году во время концерта в Тбилиси Земфира развернула украинский флаг. Певица некоторое время размахивала им, после чего привязала к стойке микрофона.
Читайте также: Селин Дион снова изменилась до неузнаваемости
Спустя год на концерте в Вильнюсе (Литва) певица в нецензурных выражениях отреагировала на украинские флаги, которые зрители подняли в зале. "Я жительница России, мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас, бл…ь (уберите флаг)", - заявила тогда Земфира.
Российская рок-певица, композитор и автор песен Земфира на концерте в Минске развернула флаг России, чем возмутила украинцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, на странице пользователя Анны Филимоновой в Facebook появился пост-возмущение.
"Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами "Мы вышли из группы на чемпионате мира". Кто "мы" бл*ть? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Мазафака, она вплела поздравления сборной в свои песни. Господи, мы уже поняли, что ты болеешь. Но мы как бы на музыку твою приехали", - возмутилась Анна.
Пользователи сети оставляют возмущенные комментарии под постом.
Напомним, что в 2015 году во время концерта в Тбилиси Земфира развернула украинский флаг. Певица некоторое время размахивала им, после чего привязала к стойке микрофона.
Читайте также: Селин Дион снова изменилась до неузнаваемости
Спустя год на концерте в Вильнюсе (Литва) певица в нецензурных выражениях отреагировала на украинские флаги, которые зрители подняли в зале. "Я жительница России, мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас, бл…ь (уберите флаг)", - заявила тогда Земфира.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
150
0
Также советуем посмотреть
- Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых
- Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что медики – те еще юмористы
- Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
- Забавный «призрак» стал звездой Instagram
- «Злые» собаки, способные лишь рассмешить
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
- Прикол дня: Трамп одарил невесту поцелуем, ворвавшись на чужую свадьбу
- На що мають право українці
- Пронесло: женщина проснулась в морге после ДТП
- На почве ненависти. Первые «звоночки»
- Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
- МВФ – США: Украина между двух огней
- О нытье по-украински
- Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
- Чемпионат отлично показывает, что значит закон в России
- Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
Оставьте свой комментарий