Раздел: Видеоновости
Сеть впечатлил мощный клип об украинских военных. Видео
Украинцы оценили посыл ролика.
В интернете обнародовали новый мощный клип про украинских военных, в котором звучит призыв объединиться во время войны, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующий ролик размещен на странице отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook.
"Нам нужно быть вместе", - говорится в описании видео.
Стоит отметить, что ролик активно комментируют в сети.
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"Шедевр", "Мурашки по коже", "Если ты живешь нормальной мирной жизнью - это значит, что кто-то на фронте делает это возможным. Ты нужен ему. Он нужен тебе. Без единства не получится ничего", - пишут в интернете.
В интернете обнародовали новый мощный клип про украинских военных, в котором звучит призыв объединиться во время войны, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующий ролик размещен на странице отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook.
"Нам нужно быть вместе", - говорится в описании видео.
Стоит отметить, что ролик активно комментируют в сети.
Читайте также: В Сети показали безымянные могилы российских десантников под Псковом. Видео
"Шедевр", "Мурашки по коже", "Если ты живешь нормальной мирной жизнью - это значит, что кто-то на фронте делает это возможным. Ты нужен ему. Он нужен тебе. Без единства не получится ничего", - пишут в интернете.
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