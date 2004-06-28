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Раздел: Видеоновости  
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Сеть впечатлил мощный клип об украинских военных. Видео

Сеть впечатлил мощный клип об украинских военных. ВидеоУкраинцы оценили посыл ролика.

В интернете обнародовали новый мощный клип про украинских военных, в котором звучит призыв объединиться во время войны, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Соответствующий ролик размещен на странице отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook.

"Нам нужно быть вместе", - говорится в описании видео.

Стоит отметить, что ролик активно комментируют в сети.

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"Шедевр", "Мурашки по коже", "Если ты живешь нормальной мирной жизнью - это значит, что кто-то на фронте делает это возможным. Ты нужен ему. Он нужен тебе. Без единства не получится ничего", - пишут в интернете.

Сеть впечатлил мощный клип об украинских военных. Видео


Сеть впечатлил мощный клип об украинских военных. Видео
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 Теги: клип, военные

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Сегодня, 12:39 » Автор: Анна Мартынова
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