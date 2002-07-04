» » В парламенте Великобритании произошел забавный казус. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В парламенте Великобритании произошел забавный казус. Видео

В парламенте Великобритании произошел забавный казус. Видео У министра обороны включился голосовой помощник Siri во время выступления.

Британского министра обороны Гэвина Уильямсона во время выступления в парламенте прервала Siri. Судя по всему, у него была включена функция «Привет, Siri», которая позволяет активировать ассистент голосом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

“Вот что я нашла в интернете по запросу «Сирия». Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…”, – раздался голос ассистента.

Министр говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. Вероятно, смартфон распознал это как команду для активации и среагировал.

Читайте также: Украинские десантники высадились на побережье черного моря. Видео

После казуса министр заявил, что «это отлично, когда тебя прерывает собственный телефон», и продолжил выступление.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Британия, парламент, Siri

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     206
     0

Похожие новости по теме

Украинские десантники высадились на побережье черного моря. Видео Украинские десантники высадились на побережье черного моря. Видео

Курсанты приняли участие в учениях.

Премьер-министра Великобритании Премьер-министра Великобритании "уволили" во время выступления. Видео

Терезе Мэй вручили документ, когда она произносила речь за трибуной.

Министр обороны Польши попал в масштабное ДТП. Видео Министр обороны Польши попал в масштабное ДТП. Видео

Министр в результате аварии не пострадал.

Экс-министр обороны Лебедев неплохо устроился в Севастополе. Видео Экс-министр обороны Лебедев неплохо устроился в Севастополе. Видео

Активисты показали коттедж бывшего министра обороны.

Владения экс-министра обороны Гелетея. Видео Владения экс-министра обороны Гелетея. Видео

Известная телепрограмма "Гроші" рассказала об имуществе экс-министра обороны Украины.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх