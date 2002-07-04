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В парламенте Великобритании произошел забавный казус. Видео
У министра обороны включился голосовой помощник Siri во время выступления.
Британского министра обороны Гэвина Уильямсона во время выступления в парламенте прервала Siri. Судя по всему, у него была включена функция «Привет, Siri», которая позволяет активировать ассистент голосом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
“Вот что я нашла в интернете по запросу «Сирия». Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…”, – раздался голос ассистента.
Министр говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. Вероятно, смартфон распознал это как команду для активации и среагировал.
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После казуса министр заявил, что «это отлично, когда тебя прерывает собственный телефон», и продолжил выступление.
Британского министра обороны Гэвина Уильямсона во время выступления в парламенте прервала Siri. Судя по всему, у него была включена функция «Привет, Siri», которая позволяет активировать ассистент голосом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
“Вот что я нашла в интернете по запросу «Сирия». Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…”, – раздался голос ассистента.
Министр говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. Вероятно, смартфон распознал это как команду для активации и среагировал.
Читайте также: Украинские десантники высадились на побережье черного моря. Видео
После казуса министр заявил, что «это отлично, когда тебя прерывает собственный телефон», и продолжил выступление.
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