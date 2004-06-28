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В Ивано-Франковской области обвалился мост. Видео
Разрушение произошло из-за тяжелой погодной ситуации.
Это один из двух автомобильных мостов, соединяющих Долгое-Калушское с трассой М10, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Версии.
Другой мост находится в соседнем селе - Тужилов.
Его длина составляет около 5 километров.
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Кроме них, в населенном пункте есть пешеходный мост.
Это один из двух автомобильных мостов, соединяющих Долгое-Калушское с трассой М10, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Версии.
Другой мост находится в соседнем селе - Тужилов.
Его длина составляет около 5 километров.
Читайте также: Украинские десантники высадились на побережье черного моря. Видео
Кроме них, в населенном пункте есть пешеходный мост.
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