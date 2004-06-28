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На берег бердянского пляжа выбросило тонны водорослей. Видео

На берег бердянского пляжа выбросило тонны водорослей. Видео Неприятная ситуация произошла из-за шторма.

На выходных в Бердянске прошел шторм и пляжный берег буквально завалило водорослями. Так, особенно много их в районе центрального пляжа. Местные жители уверяют, что в этом нет ничего страшного и эти водоросли даже полезны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZаБор.

Критическая ситуация с водорослями в районе центрального пляжа города Бердянска. Мэрия распорядилась в срочном порядке убрать все водоросли в течении одного-двух дней.

При этом жители и приезжие уже негодуют по поводу этой ситуации.

В соцсетях местные жители уверяют, что в водорослях нет ничего страшного, а зловонный запах идет не от водорослей, а от канализации.

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К слову, местные не очень лестно отзываются о приезжих, которые приезжают и купаются на центральном пляже. Сами аборигены предпочитают отдыхать на чистых пляжах косы или Верховой.

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 Теги: Бердянск, водоросли

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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