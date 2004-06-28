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Мать отказалась: в харьковском зоопарке родились редкие животные. Видео
Малышей выхаживают чужие люди.
В Харьковском зоопарке, который сейчас находится на реконструкции, продолжает бурлить жизнь. Вслед за верблюжьей семьей потомством обзавелись редкие животные – корсаки, у которых появилось двое щенков, передает Хроника.инфо со ссылкой на gx.net.ua.
«Интересно, что у этих животных в воспитании потомства принимают участие оба родителя – заботятся и добывают малышам еду. Но в данном случае поведение родителей настораживало – они не проявляли заботу и вели себя агрессивно по отношению к потомству. Поэтому малышей пришлось определить в отдельное помещение и выхаживать», - рассказали в зоосаду.
Сейчас корсачата Леня и Моня (самец и самка) окрепли и радуют сотрудников зверинца хорошим аппетитом. В их рацион входит мясо. Творог и яйца.
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В природе корсаки распространены в степях, полупустынях и пустынях Юго-Восточной Европы и Азии. Вид занесен в Красную Книгу Украины. Единственная в нашей стране популяция корсаков насчитывает около 20 особей, которые проживают на востоке Украины.
В Харьковском зоопарке, который сейчас находится на реконструкции, продолжает бурлить жизнь. Вслед за верблюжьей семьей потомством обзавелись редкие животные – корсаки, у которых появилось двое щенков, передает Хроника.инфо со ссылкой на gx.net.ua.
«Интересно, что у этих животных в воспитании потомства принимают участие оба родителя – заботятся и добывают малышам еду. Но в данном случае поведение родителей настораживало – они не проявляли заботу и вели себя агрессивно по отношению к потомству. Поэтому малышей пришлось определить в отдельное помещение и выхаживать», - рассказали в зоосаду.
Сейчас корсачата Леня и Моня (самец и самка) окрепли и радуют сотрудников зверинца хорошим аппетитом. В их рацион входит мясо. Творог и яйца.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
В природе корсаки распространены в степях, полупустынях и пустынях Юго-Восточной Европы и Азии. Вид занесен в Красную Книгу Украины. Единственная в нашей стране популяция корсаков насчитывает около 20 особей, которые проживают на востоке Украины.
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