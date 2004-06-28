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Страшная авария: возле Одессы разбился мотоциклист. Видео

Страшная авария: возле Одессы разбился мотоциклист. ВидеоМотоциклист погиб на месте.

4 июля на трассе Одесса — Рени микроавтобус столкнулся с мотоциклом. 28-летний мотоциклист погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.

«На территории села Великий Дальник Беляевского района микроавтобус столкнулся с мотоциклом, в результате чего 28-летний мотоциклист скончался на месте», — сообщает ведомство.

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На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП устанавливаются.

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 Теги: авария, мотоциклист, видео

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Сегодня, 21:53 » Автор: Едгар Букмирза
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