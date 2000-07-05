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Киевляне на день стали полицейскими. Видео

Киевляне на день стали полицейскими. ВидеоПолицейские стали ближе к жителям Киева.

В среду, 4 июля, в Киеве отмечают День Национальной полиции. На Контрактовой площади для киевлян и гостей столицы устроили настоящий праздник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В честь 3-й годовщины создания Национальной полиции на Контрактовой площади полицейские стали ближе к жителям Киева. У колеса обозрения выстроились несколько патрульных конной полиции вместе со своими лошадями. Они с радостью катали верхом детей и взрослых. Информатор также проехался верхом на 24-летнем Буке, который спокойно и с достоинством выполнял поставленную задачу.

Любители железных коней тоже не скучали: полицейские катали всех желающих на спецавтомобилях с включенными мигалками и сиреной. А с самыми маленькими полисмены вырезали праздничные открытки, а также угостили их конфетами и сделали селфи.

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В другой стороне площади расположились кинологи. Киевляне могли увидеть щенков овчарок, которые в будущем будут нести службу, а сейчас мирно сопят в своих вольерах. Можно было примерить и экипировку полицейских, надеть на себя шлем, бронежилет и защититься щитом. Все веселье проходило с ярким музыкальным сопровождением — для гостей праздника играл оркестр полицейских.

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 Теги: Киев, полиция

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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