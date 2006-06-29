Раздел: Видеоновости
Репортаж из взятого под контроль ВСУ поселка на Донбассе. Видео
До прихода украинских военных в населенный пункт, в нем размещались наблюдатели террористических группировок.
После завершения Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году проходит в России, в районе освобожденного поселка Золотое-4 на Донбассе возможны новые провокации Кремля.
Об этом в своем репортаже рассказал известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что до прихода украинских военных в населенный пункт, в нем размещались наблюдатели террористических группировок, возле него проводили переброску вражеских диверсантов, контрабанды и наркотиков.
Читайте также: Возле Мариуполя прошли учения с боевой стрельбой танков и БМП. Видео
"Остается вопрос, что будет с этой территорией, когда закончится ЧМ-2018 в России, и Владимир Владимирович Путин может снова начать свою агрессию. Наши парни к этому готовы и вынужден признаться, у них есть определенные планы в ответ", - подчеркнул Цаплиенко.
После завершения Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году проходит в России, в районе освобожденного поселка Золотое-4 на Донбассе возможны новые провокации Кремля.
Об этом в своем репортаже рассказал известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что до прихода украинских военных в населенный пункт, в нем размещались наблюдатели террористических группировок, возле него проводили переброску вражеских диверсантов, контрабанды и наркотиков.
Читайте также: Возле Мариуполя прошли учения с боевой стрельбой танков и БМП. Видео
"Остается вопрос, что будет с этой территорией, когда закончится ЧМ-2018 в России, и Владимир Владимирович Путин может снова начать свою агрессию. Наши парни к этому готовы и вынужден признаться, у них есть определенные планы в ответ", - подчеркнул Цаплиенко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
748
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
- Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
- Чи є підстави для нового суспільного договору
- Съездить за лифчиком: американка с обнаженной грудью угнала погрузчик
- Встреча Трампа и Путина: предисловие
Оставьте свой комментарий