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Репортаж из взятого под контроль ВСУ поселка на Донбассе. Видео

Репортаж из взятого под контроль ВСУ поселка на Донбассе. ВидеоДо прихода украинских военных в населенный пункт, в нем размещались наблюдатели террористических группировок.

После завершения Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году проходит в России, в районе освобожденного поселка Золотое-4 на Донбассе возможны новые провокации Кремля.

Об этом в своем репортаже рассказал известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Отмечается, что до прихода украинских военных в населенный пункт, в нем размещались наблюдатели террористических группировок, возле него проводили переброску вражеских диверсантов, контрабанды и наркотиков.

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"Остается вопрос, что будет с этой территорией, когда закончится ЧМ-2018 в России, и Владимир Владимирович Путин может снова начать свою агрессию. Наши парни к этому готовы и вынужден признаться, у них есть определенные планы в ответ", - подчеркнул Цаплиенко.



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 Теги: ВСУ, Донбасс, видео

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Сегодня, 10:56 » Автор: Богдан Процив
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