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Жители Крыма жалуются на отсутствие туристов. Видео

Жители Крыма жалуются на отсутствие туристов. ВидеоРынки оккупированной Ялты практически пусты.

Продавцы на рынках оккупированного Крыма жалуются на отсутствие клиентов и надеются на их появление после завершения ЧМ-2018 в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рынки оккупированной Ялты практически пусты, несмотря на огромный выбор традиционных для полуострова фруктов.

"Все, что здесь есть - ходовой товар. Клиентов мало. Нет сезона. Дайте нам сезон. Мы ждем сезона", - рассказывает о своем асортименте и торговле один из продавцов.

"Весь день сидим. Посмотрите на мой прилавок. Урожая всего - много. Изобилие всего. Все хватает, кроме клиентов. Такого года еще не было... Футбол закончится, тогда приедут в Ялту", - рассказывает женщина.

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"Вроде бы и мост построили и ждем когда они будут ехать, а че то нету. Но ждем. Ждем с нетерпением. Пусть едут", - говорит еще один продавец.

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 Теги: Крым, туристы, видео

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Сегодня, 15:39 » Автор: Богдан Процив
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