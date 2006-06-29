Раздел: Видеоновости
В Одессе на популярном пляже из-под воды начал бить фонтан. Видео
В Одессе на пляже "Аркадия" отдыхающие сняли шокирующее видео.
Удивительное зрелище: видео с мощным фонтаном, бьющим прямо из моря на пляже Аркадия, облетело социальные сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
На пляже Одессы, Аркадии, неожиданно появился "фонтан".
Неподалеку от берега прямо из воды бьет фонтан.
Читайте также: В Одессе из-за прорыва трубы бил фонтан высотой в несколько этажей. Видео
На месте сразу провели лабораторное исследование. Следа фекалий, о которых писали свидетели, не нашли.
Удивительное зрелище: видео с мощным фонтаном, бьющим прямо из моря на пляже Аркадия, облетело социальные сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
На пляже Одессы, Аркадии, неожиданно появился "фонтан".
Неподалеку от берега прямо из воды бьет фонтан.
Читайте также: В Одессе из-за прорыва трубы бил фонтан высотой в несколько этажей. Видео
На месте сразу провели лабораторное исследование. Следа фекалий, о которых писали свидетели, не нашли.
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