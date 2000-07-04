Раздел: Видеоновости
Китаянки отомстили за обман мужчине, встречавшемся с ними одновременно. Видео
Оказалось, что он не только изменял, но также выманивал обманным путем у женщин крупные суммы денег.
В Китае был арестован мужчина, который одновременно встречался с тремя женщинами. Китаянки уличили его в измене и отвели в полицию, обвинив также в краже их денежных средств. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Выяснилось, что мужчина с фамилией Фу одолжил у каждой из женщин в долг более £22 тыс, якобы на операцию матери. А одна также дала ему на время свой Мини Купер.
Узнав об обмане, китаянки собрались вместе и подкараулили обманщика, намереваясь узнать его мотивы. Мужчина изначально попытался убежать, однако был задержан двумя другими парнями.
По информации издания, женщины до инцидента не были знакомы друг с другом. Одна из подруг Фу по имени Вэй заподозрила неладное из-за его странного поведения. К тому же она никогда не видела документов своего бойфренда, и он постоянно менял место жительства.
Заметив, что мужчина постоянно с кем-то переписывается, она отобрала у него телефон и позвонила по номеру. Ей ответила женщина, которая, как оказалось также встречалась с Фу. Позднее выяснилось, что с ним также встречалась и хорошая подруга Вэй.
Читайте также: Кадры срыва сепаратистского мероприятия в Киеве. Видео
В результате девушки решили отомстить мужчине и, подкараулив, отвели в участок. Однако раскаиваться в своих действиях злоумышленник не стал.
В Китае был арестован мужчина, который одновременно встречался с тремя женщинами. Китаянки уличили его в измене и отвели в полицию, обвинив также в краже их денежных средств. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Выяснилось, что мужчина с фамилией Фу одолжил у каждой из женщин в долг более £22 тыс, якобы на операцию матери. А одна также дала ему на время свой Мини Купер.
Узнав об обмане, китаянки собрались вместе и подкараулили обманщика, намереваясь узнать его мотивы. Мужчина изначально попытался убежать, однако был задержан двумя другими парнями.
По информации издания, женщины до инцидента не были знакомы друг с другом. Одна из подруг Фу по имени Вэй заподозрила неладное из-за его странного поведения. К тому же она никогда не видела документов своего бойфренда, и он постоянно менял место жительства.
Заметив, что мужчина постоянно с кем-то переписывается, она отобрала у него телефон и позвонила по номеру. Ей ответила женщина, которая, как оказалось также встречалась с Фу. Позднее выяснилось, что с ним также встречалась и хорошая подруга Вэй.
Читайте также: Кадры срыва сепаратистского мероприятия в Киеве. Видео
В результате девушки решили отомстить мужчине и, подкараулив, отвели в участок. Однако раскаиваться в своих действиях злоумышленник не стал.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
39
0
Также советуем посмотреть
- Триморье дает шанс
- Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
- Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
- У Польши и Украины есть общие стратегические интересы
- Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
- Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области
- Дерзкий кот на Google Maps прославил одну из улиц Рима
- Разменная монета для Владимира Путина
- Нардепы знатно оконфузились из-за пиратской версии Word
- Об «импотенции» правоохранительных органов
- Як зберегти заощадження перед виборами
- Отец мечты: мужчина спас выступление дочери и стал звездой Сети
- Сложнее всего оставаться человеком, сталкиваясь с чужим мнением
- В зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный
- "Гламурный тракторист": "Беларус" в золотом окрасе повеселил Сеть
- Не понравилась еда: посетительница откусила ухо хозяину ресторана
- В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"
- Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
- Собаки, принимающие «грязевые ванны», насмешили YouTube
- Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
- В Украине приняли новый порядок введения законов
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
Оставьте свой комментарий