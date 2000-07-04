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Китаянки отомстили за обман мужчине, встречавшемся с ними одновременно. Видео

Китаянки отомстили за обман мужчине, встречавшемся с ними одновременно. ВидеоОказалось, что он не только изменял, но также выманивал обманным путем у женщин крупные суммы денег.

В Китае был арестован мужчина, который одновременно встречался с тремя женщинами. Китаянки уличили его в измене и отвели в полицию, обвинив также в краже их денежных средств. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Выяснилось, что мужчина с фамилией Фу одолжил у каждой из женщин в долг более £22 тыс, якобы на операцию матери. А одна также дала ему на время свой Мини Купер.

Узнав об обмане, китаянки собрались вместе и подкараулили обманщика, намереваясь узнать его мотивы. Мужчина изначально попытался убежать, однако был задержан двумя другими парнями.

По информации издания, женщины до инцидента не были знакомы друг с другом. Одна из подруг Фу по имени Вэй заподозрила неладное из-за его странного поведения. К тому же она никогда не видела документов своего бойфренда, и он постоянно менял место жительства.

Заметив, что мужчина постоянно с кем-то переписывается, она отобрала у него телефон и позвонила по номеру. Ей ответила женщина, которая, как оказалось также встречалась с Фу. Позднее выяснилось, что с ним также встречалась и хорошая подруга Вэй.

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В результате девушки решили отомстить мужчине и, подкараулив, отвели в участок. Однако раскаиваться в своих действиях злоумышленник не стал.

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 Теги: мужчина, обман, видео

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Сегодня, 13:59 » Автор: Богдан Процив
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