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На Херсонщине подняли со дна реки затонушую яхту. Видео

На Херсонщине подняли со дна реки затонушую яхту. ВидеоОб этом сообщает полиция Николаевской области

5 июля в Голопристанском районе Херсонской области во время прогулки по реке Конка николаевская яхта «Екатерина» получила повреждения киля и днища, что привело к ее затопления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

На борту судна находились семь человек - члены экипажа и пассажиры, которые были спасены и невредимыми доставлены в Херсон.

В полицейский группы поддержки общественного порядка на воде ГУНП в Николаевской области, которые находились на патрулировании акватории Днепробугского лимана, с помощью обратился капитан яхты, который остался вблизи судна.

Николаевские полицейские на воде, взяв с собой необходимое снаряжение, отправились на спасение судна.

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Объединив усилия, полицейские и привлеченные водолазы в течение нескольких часов смогли поднять яхту и транспортировали в Николаев на ремонт.

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 Теги: Херсон, яхта

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Сегодня, 13:56 » Автор: Татьяна Ларина
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