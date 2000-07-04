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Показательные выступления в Румынии завершились крушением самолета. Видео

Показательные выступления в Румынии завершились крушением самолета. Видео Пилот МиГ-21 успел катапультироваться из кабины.

На румынской авиабазе Борча во время показательных выступлений внезапно упал и разбился самолет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел на юге Румынии. Истребитель участвовал в показательных выступлениях в честь дня открытых дверей.

Отмечается, что «МиГ-21» упал в поле вблизи от базы и, ударившись о землю, взорвался.

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Пилот успел катапультироваться.

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 Теги: Румыния, крушение, самолет

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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