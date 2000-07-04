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Как президент Хорватии праздновала забитый гол. Видео

Как президент Хорватии праздновала забитый гол. Видео Медведев предпочел отвернуться.

Колинда Грабар-Китарович показала искренние эмоции во время матча Россия – Хорватия в четвертьфинале чемпионата мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович станцевала в vip-ложе стадиона в Сочи во время четвертьфинального матча чемпионата мира Россия – Хорватия. Таким образом она отметила второй гол в ворота россиян, который ударом головой забил Домагой Вида. Некоторые гости ложи важный персон в этот момент снимали Грабар-Китарович на смартфон, а глава правительства России Дмитрий Медведев отвернулся.

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 Теги: Хорватия, футбол

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Сегодня, 11:55 » Автор: Анна Мартынова
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