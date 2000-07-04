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В Одессе образовался мегапровал. Видео
На асфальте образовались трещины.
Сегодня во второй половине дня на улице Львовской 76а образовался масштабный провал грунта прямо посреди проезжей части.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Сообщается, что глубина ямы примерно 4 метра, а размеры – ориентировочно 2х3 метра. Из ямы отчётливо слышно движение воды и громкие всплески — грунт, целыми кусками, продолжает осыпаться. Подходить к ней близко очень опасно.
Стоит отметить, что на асфальте образовались трещины. Судя по всему, провал имеет более масштабный характер: пустое пространство под ним гораздо шире визуально наблюдаемого. Более того, провал продолжает расширяться, его стенки обваливаются.
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На месте присутствует полиция. Правоохранители начали перекрывать улицу между Новгородской и Темерязева: по этим улицам осуществляется отвод транспорта.
Сегодня во второй половине дня на улице Львовской 76а образовался масштабный провал грунта прямо посреди проезжей части.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Сообщается, что глубина ямы примерно 4 метра, а размеры – ориентировочно 2х3 метра. Из ямы отчётливо слышно движение воды и громкие всплески — грунт, целыми кусками, продолжает осыпаться. Подходить к ней близко очень опасно.
Стоит отметить, что на асфальте образовались трещины. Судя по всему, провал имеет более масштабный характер: пустое пространство под ним гораздо шире визуально наблюдаемого. Более того, провал продолжает расширяться, его стенки обваливаются.
Читайте также: В Одессе из-за прорыва трубы образовался огромный фонтан. Видео
На месте присутствует полиция. Правоохранители начали перекрывать улицу между Новгородской и Темерязева: по этим улицам осуществляется отвод транспорта.
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