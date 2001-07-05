» » Огромный оползень сошел на Одесчине. Видео
Раздел: Видеоновости  
+1

Огромный оползень сошел на Одесчине. Видео

Огромный оползень сошел на Одесчине. ВидеоВ прибрежной зоне на месте трехметровой глубины обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров.

В Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Думская.

“Катаклизм случился в районе плодопитомника, между городом и портом, примерно в 10:00. Он затронул подводную часть склона, что привело к образованию в прибрежной зоне так называемого вала выдавливания - там, где была трехметровая глубина, обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров. Погибло много рыбы и другой живности”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что оползень произошел вечером субботы, 7 июля. Дорога в указанном месте просела примерно на 1,5 метра, тем самым преградив путь наверх для отдыхающих из Львовской области. Другие отдыхающие пришли на помощь, построили мостик из досок и вытолкали машину.

“Место, где я проводила съемки, находится примерно в километрах 10 от Южного. Заметны все признаки оползня. Коса образовала полосу суши между водой и пляжем, длиной примерно метров 100-150. На поверхности этой косы были, еще мокрые, красная и белая глина, а также волнообразный песок. Где-ни-где лежат мертвые креветки, бычки и крабы. По нашей непрофессиональной оценке, здесь морское дно поднялось метров на 3 над поверхностью воды. Какая-то неведомая сила выжала из земли глину и песок. По всей длине образовались трещины”, - сообщила подробности происшествия журналист местного издания Ольга Годовенко в Facebook.

Читайте также: Кадры уничтожения огневой позиции боевиков в захваченном здании. Видео

Отметим, в последнее время участились оползни на берегу Черного моря. В прошлом году крупный оползень произошел в Фонтанке, а также в Черноморске, где в пропасть сползло полкилометра береговой линии - она поглотила всю улицу.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: оползень, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:58 » Автор: Богдан Процив
     28
     0

Похожие новости по теме

Разрушительный оползень на Филиппинах унес жизни нескольких десятков людей. Видео Разрушительный оползень на Филиппинах унес жизни нескольких десятков людей. Видео

Сегодня, 17 декабря, на востоке Филиппин произошел крупный оползень, который был вызван проливными дождями.

В Черноморске в пропасть сползла улица с особняками. Видео В Черноморске в пропасть сползла улица с особняками. Видео

За 11 дней оползень съедает полосу шириной в метр.

Оползень под Одессой сняли c высоты птичьего полета. Видео Оползень под Одессой сняли c высоты птичьего полета. Видео

Люди винят в оползне местную власть.

В Японии провалился участок дороги длиной 30 метров. Видео В Японии провалился участок дороги длиной 30 метров. Видео

Воронка теперь имеет колоссальные 27 метров в ширину, 30 метров в длину и 15 метров в глубину.

В Китае произошел оползень: разрушены десятки домов. Видео В Китае произошел оползень: разрушены десятки домов. Видео

Причина трагедии пока не известна.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх