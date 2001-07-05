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Огромный оползень сошел на Одесчине. Видео
В прибрежной зоне на месте трехметровой глубины обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров.
В Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Думская.
“Катаклизм случился в районе плодопитомника, между городом и портом, примерно в 10:00. Он затронул подводную часть склона, что привело к образованию в прибрежной зоне так называемого вала выдавливания - там, где была трехметровая глубина, обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров. Погибло много рыбы и другой живности”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что оползень произошел вечером субботы, 7 июля. Дорога в указанном месте просела примерно на 1,5 метра, тем самым преградив путь наверх для отдыхающих из Львовской области. Другие отдыхающие пришли на помощь, построили мостик из досок и вытолкали машину.
“Место, где я проводила съемки, находится примерно в километрах 10 от Южного. Заметны все признаки оползня. Коса образовала полосу суши между водой и пляжем, длиной примерно метров 100-150. На поверхности этой косы были, еще мокрые, красная и белая глина, а также волнообразный песок. Где-ни-где лежат мертвые креветки, бычки и крабы. По нашей непрофессиональной оценке, здесь морское дно поднялось метров на 3 над поверхностью воды. Какая-то неведомая сила выжала из земли глину и песок. По всей длине образовались трещины”, - сообщила подробности происшествия журналист местного издания Ольга Годовенко в Facebook.
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Отметим, в последнее время участились оползни на берегу Черного моря. В прошлом году крупный оползень произошел в Фонтанке, а также в Черноморске, где в пропасть сползло полкилометра береговой линии - она поглотила всю улицу.
В Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Думская.
“Катаклизм случился в районе плодопитомника, между городом и портом, примерно в 10:00. Он затронул подводную часть склона, что привело к образованию в прибрежной зоне так называемого вала выдавливания - там, где была трехметровая глубина, обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров. Погибло много рыбы и другой живности”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что оползень произошел вечером субботы, 7 июля. Дорога в указанном месте просела примерно на 1,5 метра, тем самым преградив путь наверх для отдыхающих из Львовской области. Другие отдыхающие пришли на помощь, построили мостик из досок и вытолкали машину.
“Место, где я проводила съемки, находится примерно в километрах 10 от Южного. Заметны все признаки оползня. Коса образовала полосу суши между водой и пляжем, длиной примерно метров 100-150. На поверхности этой косы были, еще мокрые, красная и белая глина, а также волнообразный песок. Где-ни-где лежат мертвые креветки, бычки и крабы. По нашей непрофессиональной оценке, здесь морское дно поднялось метров на 3 над поверхностью воды. Какая-то неведомая сила выжала из земли глину и песок. По всей длине образовались трещины”, - сообщила подробности происшествия журналист местного издания Ольга Годовенко в Facebook.
Читайте также: Кадры уничтожения огневой позиции боевиков в захваченном здании. Видео
Отметим, в последнее время участились оползни на берегу Черного моря. В прошлом году крупный оползень произошел в Фонтанке, а также в Черноморске, где в пропасть сползло полкилометра береговой линии - она поглотила всю улицу.
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