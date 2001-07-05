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Раздел: Видеоновости  
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В России посреди июля выпал снег. Видео

В России посреди июля выпал снег. ВидеоВ регион вернулась зима.

В понедельник, 9 июля, в Окинском районе Бурятии (Российская Федерация) выпал снег.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Так, судя по видео, опубликованном в одной из популярных групп в соцсетях, в регион вернулась зима.

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По данным Гидрометцентра Бурятии, снег в горах Восточного Саяна может пойти и 10 июля, на остальной территории республики ожидаются только ливневые дожди.

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 Теги: Видео, снег, Россия

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Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
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