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Создана уникальная одежда, помогающая ходить. Видео

Создана уникальная одежда, помогающая ходить. Видео Основное предназначение костюма - помощь пожилым людям.

Компания Seismic создала интересную разработку — костюм super suit, который усиливает мышцы человека, необходимые для ходьбы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Этот костюм, в первую очередь, рассчитан для пожилых людей, у которых с возрастом мышцы для ходьбы ослабевают. Сейчас единственная помощь для людей – это палки.

Поэтому ученые разработали некий экзоскелет, похожий на термобелье. Он работает с мышцами, в частности, увеличивает их силу. Для этого используются маленькие моторы, которые сжимаются, чтобы имитировать и дополнять работу мышц.

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«Электрические мышцы» функционируют, как сухожилия в организме человека. Кроме того, костюм имеет встроенные датчики, отслеживающие движения тела.

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 Теги: одежда, костюм

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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