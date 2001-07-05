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Строительство железной дороги в аэропорт Борисполь. Видео
Прокладываются коммуникации, а также строится платформа для приема поездов в аэропорту Борисполь.
Укрзализныця продолжает строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь. Работы выполнены на треть и должны быть завершены через 144 дня.
Об этом написал в Facebook и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов во вторник, 10 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Сейчас выполнена треть от всех запланированных работ. Причем работы осуществляются со значительным опережением во времени. Уже построено 1400 м пути от главного пути до начала эстакады. По плану эти работы должны были выполнены до 1 августа этого года, а они завершены 9 июля. Следующий этап – строительство эстакады", – сообщил Кравцов.
В Укрзализныце отметили, что уже проведены подготовительные работы для начала строительства эстакады. В частности, подготовлены четыре строительные площадки: две – со стороны перегона Борисполь – Г. Кирпы, еще два – со стороны аэропорта Борисполь.
Для строительства железнодорожной эстакады был проведен тендер на строительство опор объекта и монтаж пролетных строений. Также уже определена марка стали пролетных строений, предназначенных для строительства железнодорожной эстакады через автомобильное шоссе Киев – Харьков.
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Параллельно с этим прокладываются коммуникации, строится насыпь для колеи со стороны аэропорта, а также строится платформа для приема поездов в аэропорту.
Укрзализныця продолжает строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь. Работы выполнены на треть и должны быть завершены через 144 дня.
Об этом написал в Facebook и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов во вторник, 10 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Сейчас выполнена треть от всех запланированных работ. Причем работы осуществляются со значительным опережением во времени. Уже построено 1400 м пути от главного пути до начала эстакады. По плану эти работы должны были выполнены до 1 августа этого года, а они завершены 9 июля. Следующий этап – строительство эстакады", – сообщил Кравцов.
В Укрзализныце отметили, что уже проведены подготовительные работы для начала строительства эстакады. В частности, подготовлены четыре строительные площадки: две – со стороны перегона Борисполь – Г. Кирпы, еще два – со стороны аэропорта Борисполь.
Для строительства железнодорожной эстакады был проведен тендер на строительство опор объекта и монтаж пролетных строений. Также уже определена марка стали пролетных строений, предназначенных для строительства железнодорожной эстакады через автомобильное шоссе Киев – Харьков.
Читайте также: В районе ООС прошли масштабные учения со стрельбой из танков. Видео
Параллельно с этим прокладываются коммуникации, строится насыпь для колеи со стороны аэропорта, а также строится платформа для приема поездов в аэропорту.
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