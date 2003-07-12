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В Европе устроили подземные испытания Ford Fiesta ST. Видео
Заезд произвели в шахте на уровне 400 метров под землей.
Компания Ford превратила одну из крупнейших в Европе соляных шахт в гоночную трассу для «заряженного» хэтчбека Fiesta ST. Ролик заезда опубликован на YouTube-канале европейского подразделения производителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Точное местоположение шахты Ford не называет. Уточняется, что она расположена на глубине 400 метров под землей, где уже вырыто более 60 километров тоннелей. В них всегда одна и та же температура – плюс 16 градусов Цельсия. При этом из-за строгих требований безопасности, количество людей в съемочной группе пришлось сократить до минимума. Съемки ролика заняли три дня.
За рулем хот-хэтча находится пилот Чемпионата мира по ралли Элфин Эванс. По его словам, ездить по соли, по ощущениям, было почти так же, как и по гравию. А на дорожных шинах на таком покрытии было очень скользко.
Хэтчбек Fiesta ST оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем EcoBoost. Он выдает 200 сил и работает в паре только с шестиступенчатой «механикой». «Сотню» машина набирает за 6,7 секунды. У хот-хэтча есть система выбора режимов движения, которая меняет отклики на нажатие газа и настройки рулевого управления.
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Систему стабилизации при этом можно полностью отключить.
Компания Ford превратила одну из крупнейших в Европе соляных шахт в гоночную трассу для «заряженного» хэтчбека Fiesta ST. Ролик заезда опубликован на YouTube-канале европейского подразделения производителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Точное местоположение шахты Ford не называет. Уточняется, что она расположена на глубине 400 метров под землей, где уже вырыто более 60 километров тоннелей. В них всегда одна и та же температура – плюс 16 градусов Цельсия. При этом из-за строгих требований безопасности, количество людей в съемочной группе пришлось сократить до минимума. Съемки ролика заняли три дня.
За рулем хот-хэтча находится пилот Чемпионата мира по ралли Элфин Эванс. По его словам, ездить по соли, по ощущениям, было почти так же, как и по гравию. А на дорожных шинах на таком покрытии было очень скользко.
Хэтчбек Fiesta ST оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем EcoBoost. Он выдает 200 сил и работает в паре только с шестиступенчатой «механикой». «Сотню» машина набирает за 6,7 секунды. У хот-хэтча есть система выбора режимов движения, которая меняет отклики на нажатие газа и настройки рулевого управления.
Читайте также: В Альпах сняли уникальное "небесное цунами". Видео
Систему стабилизации при этом можно полностью отключить.
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