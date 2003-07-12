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Кадры с единственного курорта боевиков «ДНР». Видео

Кадры с единственного курорта боевиков «ДНР». ВидеоСедово поражает своей засоренностью, комендантским часом после 22.00 и одной-единственной дискотекой на весь курорт.

Стало известно, как встречает туристов один-единственный курорт на временно оккупированной части Донецкой области – Седово и в сколько это "удовольствие" будет стоить.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

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Все прелести новомодного курорта открываются, начиная с блокпостов, где собираются большие очереди из автомобилей. Быстро пересечь их и попасть на курорт можно, если заплатить боевику на пропускном пункте. Дальше Седово поражает своей засоренностью, комендантским часом после 22.00 и одной-единственной дискотекой на весь курорт. Поражает и ценовая политика – мало мальски приличное жилье можно снять за 1500 тысячи гривен в сутки. А неделя отдыха обойдется в 15 тысяч гривен.

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 Теги: Седово, видео, курорт

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Сегодня, 11:25 » Автор: Богдан Процив
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