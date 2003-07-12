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Украинская авиация зрелищно прибыла на авиашоу в Британию. Видео

Украинская авиация зрелищно прибыла на авиашоу в Британию. ВидеоУкраинские самолеты прибыли на крупнейший мировое авиашоу в Великобританию и уже успели устроить зрелищное шоу.

Украинская авиация зрелищно прибыла на Королевское международное авиашоу The Royal International Air Tattoo 2018. Один из самых масштабных авиасалонов проходит в Великобритании на авиабазе Фейфорд, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

В этом году он посвящен 100-летию Королевских Воздушных Сил Великобритании.

На видео на взлетную полосу прибывают украинские боевые самолеты Су-27 и транспортный Ил-76.

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Пилотажную программу на самолете Су-27 показал полковник Александра Оксанченко.

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 Теги: самолеты, авиашоу, видео

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Сегодня, 13:01 » Автор: Богдан Процив
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