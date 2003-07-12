Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Украинская авиация зрелищно прибыла на авиашоу в Британию. Видео

Украинская авиация зрелищно прибыла на авиашоу в Британию. Видео

Похожие новости по теме

Победный полет украинского пилота на авиашоу в Чехии. Видео На прошлогоднем авиашоу Оксанченко также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа.