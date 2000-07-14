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Спасатели Днепра героически освободили застрявших белок. Видео

Спасатели Днепра героически освободили застрявших белок. Видео Сотрудников ГСЧС вызвали местные жители.

Жители Днепра в пятницу, 13 июля, дважды обращались к спасателям с просьбой помочь белкам, которые попали в беду. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Первое сообщение в Службу спасения "101" поступило утром – в 9:05.

"Поступило сообщение о том, что в городе Днепр, в жилмассиве Тополь 2, запуталась белка в сетке на дереве", – говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что белка запуталась хвостиком и лапками в сетке и при невыясненных обстоятельствах находилась на дереве.

С помощью шанцевого инструмента спасатели разрезали сетку и освободили животное из плена.

Второе сообщение с просьбой спасти белку поступило в Службу спасения в 15:18. На этот раз инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого.

Спасатели с помощью лестницы поймали рыжее животное. Оказалось, что бельчонок был ранен.

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"После того, как представители ГСЧС спасли бельчонка, он был передан населению для дальнейшей транспортировки в ветеринарную клинику", – отметили в ГСЧС.

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 Теги: Днепр, спасатели, белки

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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