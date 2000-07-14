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Неуловимого белого ската сняли на камеру. Видео
Редчайшего белого ската засняли у берегов Австралии.
У берегов австралийского штата Виктория засняли очень редкого белого ската, который парил в толще воды как "океанский призрак".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.
Заснять ската на видео удалось 57-летней Джейн Хедли, которая обнаружила редкое существо в водах у местечка Blairgowrie Marina, что у полуострова Морнингтон.
Женщина занималась дайвингом и погрузилась на глубину 4 метра, когда вдруг заметила необычное белое пятно впереди. Когда существо подплыло поближе, это оказался скат-хвостокол вида Dasyatis brevicaudata, но очень редкого белого цвета. Видимо это был альбинос.
Эти скаты довольно крупные рыбы и могут достигать в ширину более 2 метров и иметь вес свыше 350 кг. Пока Джейн снимала ската на камеру, он величаво плавал вокруг, охотясь на крабов.
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Джейн 24 года занималась дайвингом и на ее счету множество часов под водой, но белого ската она видит впервые. Другие дайверы считают, что ей очень повезло, такие рыбы встречаются крайне редко.
У берегов австралийского штата Виктория засняли очень редкого белого ската, который парил в толще воды как "океанский призрак".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.
Заснять ската на видео удалось 57-летней Джейн Хедли, которая обнаружила редкое существо в водах у местечка Blairgowrie Marina, что у полуострова Морнингтон.
Женщина занималась дайвингом и погрузилась на глубину 4 метра, когда вдруг заметила необычное белое пятно впереди. Когда существо подплыло поближе, это оказался скат-хвостокол вида Dasyatis brevicaudata, но очень редкого белого цвета. Видимо это был альбинос.
Эти скаты довольно крупные рыбы и могут достигать в ширину более 2 метров и иметь вес свыше 350 кг. Пока Джейн снимала ската на камеру, он величаво плавал вокруг, охотясь на крабов.
Читайте также: Американцы сняли на камеру движение НЛО. Видео
Джейн 24 года занималась дайвингом и на ее счету множество часов под водой, но белого ската она видит впервые. Другие дайверы считают, что ей очень повезло, такие рыбы встречаются крайне редко.
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