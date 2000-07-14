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В Сети объяснили принцип работы заправочного пистолета. Видео

В Сети объяснили принцип работы заправочного пистолета. Видео Из этого видео становится ясно, как пистолет определяет, что бак полон.

Для подавляющего большинства автолюбителей система заправочного пистолета - это что-то из разряда фантастики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Как эта простейшая штуковина понимает, что топлива больше не влезет и самостоятельно прекращает заправку?

Осмотрев поверхностно пистолет, понимание этого механизма не приходит. Никаких сверхсложных датчиков на нем не видно.

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Чтобы разобраться в механизме работы заправочного пистолета, предлагаю вам очень интересное видео, которое полностью раскрывает секрет работы пистолет.

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 Теги: заправочный пистолет, видео, схема

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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