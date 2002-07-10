Раздел: Видеоновости
В центре Москвы парень облил пивом Жириновского. Видео
Жириновский лично несколько раз ударил парня по голове.
В воскресенье, 15 июля, на улице Никольской в центре Москвы парень облил пивом скандально известного депутата Думы и пособника пророссийских террористов Владимира Жириновского.
Соответствующее видео было опубликовано очевидцами в соцсетях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
При этом реакция на поступок оказалась неадекватной.
Как видно на видео, охрана депутата сразу схватила молодого человека за волосы, а сам Жириновский несколько раз ударил его по голове.
После этого парня передали силовикам, которые также действовали чрезмерно жестко.
Читайте также: Защитник «Динамо» не пожал руки Путину. Видео
В итоге задержанного, которым оказался Глеб Струнников, приговорили к 14 суткам ареста за "хулиганство".
В воскресенье, 15 июля, на улице Никольской в центре Москвы парень облил пивом скандально известного депутата Думы и пособника пророссийских террористов Владимира Жириновского.
Соответствующее видео было опубликовано очевидцами в соцсетях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
При этом реакция на поступок оказалась неадекватной.
Как видно на видео, охрана депутата сразу схватила молодого человека за волосы, а сам Жириновский несколько раз ударил его по голове.
После этого парня передали силовикам, которые также действовали чрезмерно жестко.
Читайте также: Защитник «Динамо» не пожал руки Путину. Видео
В итоге задержанного, которым оказался Глеб Струнников, приговорили к 14 суткам ареста за "хулиганство".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1753
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
- Строительные «шедевры», которые развеселят любого
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
- Собака оригинально повторила знаменитые образы Мадонны
- Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
- Киевлян насмешила продавщица, торгующая сливами с элитного авто
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
Оставьте свой комментарий