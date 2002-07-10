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Раздел: Видеоновости  
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В центре Москвы парень облил пивом Жириновского. Видео

В центре Москвы парень облил пивом Жириновского. ВидеоЖириновский лично несколько раз ударил парня по голове.

В воскресенье, 15 июля, на улице Никольской в центре Москвы парень облил пивом скандально известного депутата Думы и пособника пророссийских террористов Владимира Жириновского.

Соответствующее видео было опубликовано очевидцами в соцсетях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

При этом реакция на поступок оказалась неадекватной.

Как видно на видео, охрана депутата сразу схватила молодого человека за волосы, а сам Жириновский несколько раз ударил его по голове.

После этого парня передали силовикам, которые также действовали чрезмерно жестко.

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В итоге задержанного, которым оказался Глеб Струнников, приговорили к 14 суткам ареста за "хулиганство".

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 Теги: Жириновский, пиво, видео

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Сегодня, 18:12 » Автор: Богдан Процив
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