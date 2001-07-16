Раздел: Видеоновости
На Гавайях «бомба» из лавы упала на судно с пассажирами. Видео
Во время извержения вулкана Килауэа произошел взрыв лавы в океане.
На Гавайях при попадании "бомбы" из лавы вулкана Килауэа в туристическое судно пострадали 23 человека, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что во время взрыва вулканической лавы части раскаленной породы упали на крышу лодки и попали в пассажирское отделение.
Не менее 13 человек, в том числе 20-летняя женщина, у которой была сломана нога, были госпитализированы по прибытию в порт. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.
Читайте также: Многодетная мать отвела на крещение сразу восьмерых детей. Видео
Местные власти отметили, что владельцем лодки является компания, которая организовывает туры к вулканами. Стоимость билета на такой тур составляет 220 долларов с человека. Во время поездки туристы могут посмотреть с судна, как лава стекает в море.
На Гавайях при попадании "бомбы" из лавы вулкана Килауэа в туристическое судно пострадали 23 человека, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что во время взрыва вулканической лавы части раскаленной породы упали на крышу лодки и попали в пассажирское отделение.
Не менее 13 человек, в том числе 20-летняя женщина, у которой была сломана нога, были госпитализированы по прибытию в порт. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.
Читайте также: Многодетная мать отвела на крещение сразу восьмерых детей. Видео
Местные власти отметили, что владельцем лодки является компания, которая организовывает туры к вулканами. Стоимость билета на такой тур составляет 220 долларов с человека. Во время поездки туристы могут посмотреть с судна, как лава стекает в море.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
896
0
Также советуем посмотреть
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Оставьте свой комментарий