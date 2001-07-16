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На Гавайях «бомба» из лавы упала на судно с пассажирами. Видео

На Гавайях «бомба» из лавы упала на судно с пассажирами. ВидеоВо время извержения вулкана Килауэа произошел взрыв лавы в океане.

На Гавайях при попадании "бомбы" из лавы вулкана Килауэа в туристическое судно пострадали 23 человека, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что во время взрыва вулканической лавы части раскаленной породы упали на крышу лодки и попали в пассажирское отделение.

Не менее 13 человек, в том числе 20-летняя женщина, у которой была сломана нога, были госпитализированы по прибытию в порт. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.

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Местные власти отметили, что владельцем лодки является компания, которая организовывает туры к вулканами. Стоимость билета на такой тур составляет 220 долларов с человека. Во время поездки туристы могут посмотреть с судна, как лава стекает в море.

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 Теги: лава, бомба, видео

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Сегодня, 09:35 » Автор: Богдан Процив
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