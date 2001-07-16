На Гавайях «бомба» из лавы упала на судно с пассажирами. Видео

Во время извержения вулкана Килауэа произошел взрыв лавы в океане.



На Гавайях при попадании "бомбы" из лавы вулкана Килауэа в туристическое судно пострадали 23 человека, пишет интернет-издание



Отмечается, что во время взрыва вулканической лавы части раскаленной породы упали на крышу лодки и попали в пассажирское отделение.



Не менее 13 человек, в том числе 20-летняя женщина, у которой была сломана нога, были госпитализированы по прибытию в порт. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.



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Местные власти отметили, что владельцем лодки является компания, которая организовывает туры к вулканами. Стоимость билета на такой тур составляет 220 долларов с человека. Во время поездки туристы могут посмотреть с судна, как лава стекает в море.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На Гавайях при попадании "бомбы" из лавы вулкана Килауэа в туристическое судно пострадали 23 человека, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Отмечается, что во время взрыва вулканической лавы части раскаленной породы упали на крышу лодки и попали в пассажирское отделение.Не менее 13 человек, в том числе 20-летняя женщина, у которой была сломана нога, были госпитализированы по прибытию в порт. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.Местные власти отметили, что владельцем лодки является компания, которая организовывает туры к вулканами. Стоимость билета на такой тур составляет 220 долларов с человека. Во время поездки туристы могут посмотреть с судна, как лава стекает в море.



