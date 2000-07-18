» » В Киеве поймали двухметрового питона. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Киеве поймали двухметрового питона. Видео

В Киеве поймали двухметрового питона. ВидеоЗмею передали на временное содержание частному специалисту.

В Киеве на улице Жилянской прохожие случайно обнаружили двухметрового тигрового питона. Змея устроилась на фонаре, сообщает Команда спасения животных.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Прохожий, обнаруживший животное, вызвал специалистов. Прибывший спасатель при помощи телескопической палки снял питона с фонаря.

Спасатели уведомили полицию о сбежавшем питоне. Как он оказался на фонаре, не установлено. Однако спасатели заявили, что готовы вернуть животное владельцу.

Читайте также: Индус выдавил из питона двух козлят. Видео

"Мы готовы вернуть змею владельцу, если он предоставит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре", — написали на официальной странице в Facebook.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, Видео, питон

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
     1055
     0

Похожие новости по теме

В Киеве прохожие заметили на улице питона. Видео В Киеве прохожие заметили на улице питона. Видео

Двухметровый тигровый питон висел на фонарной опоре доме по улице Жилянской.

Ужасающие кадры: из брюха питона вытащили домашнего кота. Видео Ужасающие кадры: из брюха питона вытащили домашнего кота. Видео

Однако спасти питомца так и не удалось.

Трехметрового питона нашли на улице в Москве. Видео Трехметрового питона нашли на улице в Москве. Видео

Рептилию обнаружили возле мусорных баков.

Восемь мужчин с трудом обуздали огромного питона. Видео Восемь мужчин с трудом обуздали огромного питона. Видео

Мужчины прибежали на крики испуганной женщины и обнаружили устрашающую рептилию.

Индус выдавил из питона двух козлят. Видео Индус выдавил из питона двух козлят. Видео

Змея целиком проглотила двух козлят.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх