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В Киеве поймали двухметрового питона. Видео
Змею передали на временное содержание частному специалисту.
В Киеве на улице Жилянской прохожие случайно обнаружили двухметрового тигрового питона. Змея устроилась на фонаре, сообщает Команда спасения животных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Прохожий, обнаруживший животное, вызвал специалистов. Прибывший спасатель при помощи телескопической палки снял питона с фонаря.
Спасатели уведомили полицию о сбежавшем питоне. Как он оказался на фонаре, не установлено. Однако спасатели заявили, что готовы вернуть животное владельцу.
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"Мы готовы вернуть змею владельцу, если он предоставит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре", — написали на официальной странице в Facebook.
В Киеве на улице Жилянской прохожие случайно обнаружили двухметрового тигрового питона. Змея устроилась на фонаре, сообщает Команда спасения животных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Прохожий, обнаруживший животное, вызвал специалистов. Прибывший спасатель при помощи телескопической палки снял питона с фонаря.
Спасатели уведомили полицию о сбежавшем питоне. Как он оказался на фонаре, не установлено. Однако спасатели заявили, что готовы вернуть животное владельцу.
Читайте также: Индус выдавил из питона двух козлят. Видео
"Мы готовы вернуть змею владельцу, если он предоставит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре", — написали на официальной странице в Facebook.
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