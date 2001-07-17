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В Днепре снос киосков закончился массовой дракой и пожаром. Видео

В Днепре снос киосков закончился массовой дракой и пожаром. Видео Предприниматели подрались с муниципальной охраной.

Снос киосков на улице Бердянской в Днепре 17 июля привел к массовой драке, видео инцидента разместило в YouTube местное издание "Информатор", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Предприниматели, недовольные решением городских властей о ликвидации "малых архитектурных форм", жгли покрышки, швыряли яйца в сотрудников муниципальной охраны и вступали с ними в потасовки. В конфликт вмешалась полиция. Во время стычек был распылен слезоточивый газ.

В итоге коммунальные службы с помощью экскаватора снесли 28 киосков.

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С 2016 года власти Днепра систематически сносят МАФ в городе. Городской голова Борис Филатов призывал владельцев киосков "вкладывать в нормальную недвижимость". "Я все равно вас снесу, выкорчую, порежу и даже спалю. Не обижайтесь", – писал мэр в Facebook.

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 Теги: МАФ, снос, Днепр

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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