» » В Житомире перекресток превратился в озеро. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Житомире перекресток превратился в озеро. Видео

В Житомире перекресток превратился в озеро. ВидеоСливные системы города из-за засорения не успевали пропускать воду.

В Житомире перекресток улиц Покровской и Грушевского вблизи центра превратился в озеро. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В некоторых местах воды автомобилям было по двери, а людям - по колено.

Читайте также: Уничтожение американского корабля сняли на камеру. Видео

После сильного дождя сливные системы из-за засорения не успевали пропускать воду.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Житомир, ливень, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:29 » Автор: Богдан Процив
     37
     0

Похожие новости по теме

Уничтожение американского корабля сняли на камеру. Видео Уничтожение американского корабля сняли на камеру. Видео

Корабль USS Racine с 1993 года стоял на в Перл-Харборе в качестве списанного судна.

Жители Черкасс страдают от сильного наводнения. Видео Жители Черкасс страдают от сильного наводнения. Видео

У подвалах жителей города воды по колено.

Житомир «утонул» после сильного ливня. Видео Житомир «утонул» после сильного ливня. Видео

Житомире люди купались на затопленных ливнями дорогах.

Кабриолет после дождя превратился в бассейн. Видео Кабриолет после дождя превратился в бассейн. Видео

Один из пассажиров автомобиля, прямо во время движения вычерпывал из салона дождевую воду.

Из-за сильного дождя в Ивано-Франковске появилось Из-за сильного дождя в Ивано-Франковске появилось "озеро". Видео

В пятницу в Украине ожидается переменная облачность.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх