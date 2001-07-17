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Tesla Model 3 установила сразу два рекорда. Видео

Tesla Model 3 установила сразу два рекорда. ВидеоЭлектромобиль проехал на одном заряде 1001 км.

Немецкая компания Nextmove установила новый рекорд гипермиллинга на Tesla Model 3. Электромобиль проехал на одном заряде 1001 км. При этом автомобиль ехал на автопилоте. Прежнее достижение - 975 км, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Новый рекорд был установлен на испытательных полигонах Dekra в Германии. В качестве водителя использовали манекен - копию Starman, улетевшего в космос на Tesla Roadster 2.

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Чтобы достичь рекорда, испытателям пришлось достичь оптимальной скорости в 36 км/ч и двигаться на ней 28 часов подряд. Model 3 потребляла около 7 кВтч энергии каждые 100 км.

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 Теги: Tesla Model 3, рекорд, видео

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Сегодня, 14:43 » Автор: Богдан Процив
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