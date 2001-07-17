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Samsung высмеял iPhone в новой рекламе. Видео
В ролике клиент магазина Apple рассматривает новый iPhone X.
В новой рекламе смартфона Galaxy S9 от Samsung, производители потролили конкурента iPhone X, обратив внимание на недостатки продукции от Apple.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании.
В рекламном видео клиент магазина Apple рассматривает новый iPhone X, когда к ней на скейте подъезжает консультант. Она его спрашивает, на самом ли деле у iPhone X самая лучшая скорость загрузки.
"Кто знает", – отвечает консультант.
И добавляет, что скорость точно лучше, чем в iPhone 8.
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"То есть скорость загрузки в iPhone X не выше, чем в Galaxy? А я думала, это смартфон будущего", – говорит клиент.
В новой рекламе смартфона Galaxy S9 от Samsung, производители потролили конкурента iPhone X, обратив внимание на недостатки продукции от Apple.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании.
В рекламном видео клиент магазина Apple рассматривает новый iPhone X, когда к ней на скейте подъезжает консультант. Она его спрашивает, на самом ли деле у iPhone X самая лучшая скорость загрузки.
"Кто знает", – отвечает консультант.
И добавляет, что скорость точно лучше, чем в iPhone 8.
Читайте также: Samsung высмеяла «яблочный» смартфон в рекламе. Видео
"То есть скорость загрузки в iPhone X не выше, чем в Galaxy? А я думала, это смартфон будущего", – говорит клиент.
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