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В Эквадоре установили красивый цветочный рекорд.

В Эквадоре установили красивый цветочный рекорд. Местные жители сделали пирамиду из 500 тысяч цветов.

Пирамида в археологическом парке Кочаски в Эквадоре превратилась в гигантскую нарядную клумбу. Жители Педро-Монкайо украсили её полумиллионом роз. Так они надеются установить мировой рекорд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Розы, украсившие пирамиду, выросли в 150 местных цветниках на склонах Анд. Все бутоны размещали вручную. Волонтёры трудились круглосуточно несколько дней. Конструкция оснащена системой капельного орошения, которая не даёт цветам увять. Площадь этого розового ковра — 1100 квадратных метров.

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Представители Книги Гиннесса побывали в Педро-Монкайо и зарегистрировали достижение. В течение недели они решат, получилось ли у эквадорцев установить рекорд.

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 Теги: Эквадор, рекорд, розы

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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