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Monatik и Дорофеева выпустили совместный клип. Видео
Популярные украинские исполнители презентовали совместный клип, который быстро набирает популярность в Сети.
Певцы выпустили видео на трек Глубоко. Сама песня была создана совместными усилиями месяцем ранее. Клип появился на Youtube-канале группы Время и стекло в четверг, 19 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
За половину дня ролик набрал 233 тысячи просмотров и 31 тысячу лайков. Съемки клипа проходили в известном доме Bubble House модельера Пьера Кардена в Каннах.
Исполнители поделились своими впечатлениями от поездки. Monatik сказал, что не впервые на Лазурном побережье, но работа над клипом изменила его не очень приятные воспоминая об этом месте. Надя Дорофеева призналась, что оказалась в Каннах впервые и осталась в восторге.
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Сам трек Глубоко появился в Сети в июле 2018 года и за это время собрал 2,5 миллиона просмотров.
Певцы выпустили видео на трек Глубоко. Сама песня была создана совместными усилиями месяцем ранее. Клип появился на Youtube-канале группы Время и стекло в четверг, 19 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
За половину дня ролик набрал 233 тысячи просмотров и 31 тысячу лайков. Съемки клипа проходили в известном доме Bubble House модельера Пьера Кардена в Каннах.
Исполнители поделились своими впечатлениями от поездки. Monatik сказал, что не впервые на Лазурном побережье, но работа над клипом изменила его не очень приятные воспоминая об этом месте. Надя Дорофеева призналась, что оказалась в Каннах впервые и осталась в восторге.
Читайте также: В Великобритании начали продавать «летающие костюмы». Видео
Сам трек Глубоко появился в Сети в июле 2018 года и за это время собрал 2,5 миллиона просмотров.
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