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В Тернополе показали последствия разлива нефтепродуктов на пруду. Видео
Точный источник загрязнения пока неизвестен.
В Тернополе на воде ставка уже несколько дней заметны большие пятна от горючего, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta-misto.te.ua.
Эдуард Ференц - главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды Тернопольской области говорит, что на "Цыганке" есть спортбаза с лодками. Вероятно, или случилась поломка лодки, или во время разлива масла кто-то допустил ошибку и оно вылилось в пруд.
Вода у пляжа сверкает всеми оттенками радуги, об этом на своей странице в Фейсбуке написал мужчина, опубликовав фото, которое подтверждает, что жемчужина Тернополя теперь точно опасна для здоровья.
Читайте также: В одном из супермаркетов Киева птица клевала еду с прилавка. Видео
Но можно жителям города плавать на пруду, покажет экспертиза, пока главная задача, рассказывает Эдуард Ференц, это локализовать загрязнения.
В Тернополе на воде ставка уже несколько дней заметны большие пятна от горючего, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta-misto.te.ua.
Эдуард Ференц - главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды Тернопольской области говорит, что на "Цыганке" есть спортбаза с лодками. Вероятно, или случилась поломка лодки, или во время разлива масла кто-то допустил ошибку и оно вылилось в пруд.
Вода у пляжа сверкает всеми оттенками радуги, об этом на своей странице в Фейсбуке написал мужчина, опубликовав фото, которое подтверждает, что жемчужина Тернополя теперь точно опасна для здоровья.
Читайте также: В одном из супермаркетов Киева птица клевала еду с прилавка. Видео
Но можно жителям города плавать на пруду, покажет экспертиза, пока главная задача, рассказывает Эдуард Ференц, это локализовать загрязнения.
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