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Удивительные кадры: пассажир самолета снял последние минуты перед крушением. Видео

Удивительные кадры: пассажир самолета снял последние минуты перед крушением. Видео В результате падения самолета мужчина остался жив.

Пассажир, выживший в авиакатастрофе, произошедшей в ЮАР, выложил в сеть видео аварии, снятое прямо из салона самолета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на intvua.com.

10 июля в Южной Африке разбился чартерный самолет. Авария произошла возле аэропорта Вондербум в Претории. Погибли два человека - бортинженер Крис Барнард скончался на месте происшествия, вторая жертва - в больнице, а 18 человек получили ранения. 

Самолет Convair CV340 1954 выпуска принадлежал Национальном авиационном музея Нидерландов «Авиодром» и использовался для спецрейсов и перевозки туристов. По данным Южноафриканского управления гражданской авиации, Convair CV340 имел действительный сертификат летной годности, но он должен был закончиться в августе. На данный момент главной версией крушения лайнера является отказ двигателя.

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Один из пассажиров успел снять аварию на телефон - он сидел у левого крыла судна и видел, что загорелся двигатель самолета. Запись видео продолжился даже после того, как судно ударилось о землю.

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 Теги: крушение самолета, пожар, видео

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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