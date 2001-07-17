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Названы официальные талисманы Олимпиады-2020 в Японии. Видео
Талисманы получили имена Мирайтова и Сомейти.
В Японии утвердили официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр.
Об этом сообщает сайт оргкомитета Олимпиады-2020, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Талисманы получили имена Мирайтова и Сомейти.
"Названия были выбраны в соответствии с голосованием, проведенным с декабря 2017 по февраль 2018 года среди учеников младших классов японских школ как в самой Японии, так и за границей. Отныне Мирайтова и Сомэйти будут служить официальными амбассадорами предстоящей Олимпиады и Паралимпиады", — сказано в сообщении.
Имя талисмана Олимпийских игр Мирайтова состоит из двух японских слов — "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Имя Сомэйти стало производным от сорта сакуры Сомэйёсино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы so mighty (такой могущественный).
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В феврале этого года официальными талисманами летней токийской Олимпиады и Паралимпиады 2020 года выбраны стилизованные фигурки в стиле японского аниме соответственно с синим и розовым клетчатым узором в стиле итимацу. Это специфический клетчатый дизайн эпохи Эдо (1603-1868). Он использован также в выбранной еще в апреле прошлого года круглой эмблеме Игр-2020. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада состоится с 25 августа по 6 сентября.
В Японии утвердили официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр.
Об этом сообщает сайт оргкомитета Олимпиады-2020, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Талисманы получили имена Мирайтова и Сомейти.
"Названия были выбраны в соответствии с голосованием, проведенным с декабря 2017 по февраль 2018 года среди учеников младших классов японских школ как в самой Японии, так и за границей. Отныне Мирайтова и Сомэйти будут служить официальными амбассадорами предстоящей Олимпиады и Паралимпиады", — сказано в сообщении.
Имя талисмана Олимпийских игр Мирайтова состоит из двух японских слов — "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Имя Сомэйти стало производным от сорта сакуры Сомэйёсино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы so mighty (такой могущественный).
Читайте также: В Кривом Роге впервые прошел Марш равенства. Видео
В феврале этого года официальными талисманами летней токийской Олимпиады и Паралимпиады 2020 года выбраны стилизованные фигурки в стиле японского аниме соответственно с синим и розовым клетчатым узором в стиле итимацу. Это специфический клетчатый дизайн эпохи Эдо (1603-1868). Он использован также в выбранной еще в апреле прошлого года круглой эмблеме Игр-2020. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада состоится с 25 августа по 6 сентября.
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