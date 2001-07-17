Новый рекорд: SpaceX запустил спутник. Видео

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SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9. Видео Компания SpaceX с мыса Канаверал во Флориде запустила в космос ракету-носитель Falcon 9.

Space X успешно запустила ракету-носитель Falcon 9. Видео Ракета взлетела со стартовой площадке LC-39A Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, США