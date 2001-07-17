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Новый рекорд: SpaceX запустил спутник. Видео
Это всего лишь второй полет Falcon 9.
Сегодня утром, 22 июля в 08:50 по киевскому времени, SpaceX запустили ракету-носитель Falcon 9 с канадским спутником на борту.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Тринадцатый старт космической компании Илона Маска в 2018 году был рекордным: масса Telstar 19 Vantage - 7080 кг. Это самый тяжелый спутник, который Falcon 9 когда-либо выводила на геостационарную орбиту.
Взлет произошел с площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал. После того, как отработала новая маршевая ступень сборки B1047, ее мягко посадили на беспилотную морскую платформу "Of Course I Still Love You". Это всего лишь второй полет Falcon 9 в окончательной версии Block 5 - той, где усовершенствованную первую ступень можно использовать не два раза, как ранее, а до 100 раз; первый старт "новой" ракеты успешно состоялся 11 мая.
Интересно, что следующий за этим запуск Falcon 9 состоится уже через трое суток - 25 июля.
За 45 секунд до времени "Т-0" директор запуска дал команду "на взлет" — всей операцией с этого момента управляли компьютеры. Когда обратный счет достиг цифры "три", начался розжиг всех девяти двигателей Merlin-1D, и на слове "пуск" их мощность была достаточной для отрыва от земли. Примерно на 72-й секунде полета ракета перенесла максимальную аэродинамическую нагрузку (где ее скорость и сопротивление атмосферы приводят к наибольшему механическому стрессу несущей конструкции) - это так называемся точка Max-Q. Через 150 секунд полета маршевая ступень выключилась и спустя еще три секунды отсоединилась (точка MECO).
Читайте также: SpaceX потеряла спутник из-за взрыва ракеты
Прошла еще секунда - включился двигатель второй ступени. Через 56 секунд после этого динамитные болты носового обтекателя взорвались — и две его створки начали падать в океан на парашютах; их выловят из воды. В следующей миссии, которая состоится в Калифорнии, обтекатель будут ловить в сеть над морским судном Mr. Steven в Тихом океане.
Сегодня утром, 22 июля в 08:50 по киевскому времени, SpaceX запустили ракету-носитель Falcon 9 с канадским спутником на борту.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Тринадцатый старт космической компании Илона Маска в 2018 году был рекордным: масса Telstar 19 Vantage - 7080 кг. Это самый тяжелый спутник, который Falcon 9 когда-либо выводила на геостационарную орбиту.
Взлет произошел с площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал. После того, как отработала новая маршевая ступень сборки B1047, ее мягко посадили на беспилотную морскую платформу "Of Course I Still Love You". Это всего лишь второй полет Falcon 9 в окончательной версии Block 5 - той, где усовершенствованную первую ступень можно использовать не два раза, как ранее, а до 100 раз; первый старт "новой" ракеты успешно состоялся 11 мая.
Интересно, что следующий за этим запуск Falcon 9 состоится уже через трое суток - 25 июля.
За 45 секунд до времени "Т-0" директор запуска дал команду "на взлет" — всей операцией с этого момента управляли компьютеры. Когда обратный счет достиг цифры "три", начался розжиг всех девяти двигателей Merlin-1D, и на слове "пуск" их мощность была достаточной для отрыва от земли. Примерно на 72-й секунде полета ракета перенесла максимальную аэродинамическую нагрузку (где ее скорость и сопротивление атмосферы приводят к наибольшему механическому стрессу несущей конструкции) - это так называемся точка Max-Q. Через 150 секунд полета маршевая ступень выключилась и спустя еще три секунды отсоединилась (точка MECO).
Читайте также: SpaceX потеряла спутник из-за взрыва ракеты
Прошла еще секунда - включился двигатель второй ступени. Через 56 секунд после этого динамитные болты носового обтекателя взорвались — и две его створки начали падать в океан на парашютах; их выловят из воды. В следующей миссии, которая состоится в Калифорнии, обтекатель будут ловить в сеть над морским судном Mr. Steven в Тихом океане.
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